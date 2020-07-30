«الشؤون الإسلامية» بتبوك تكمل تجهيز 456 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، اليوم الخميس، استعداداته بتجهيز وتهيئة 456 جامعًا ومسجدًا بمدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة تبوك عبدالله بن نشاط السبيعي، أنه تمَّ الانتهاء من جميع التجهيزات لصلاة العيد؛ حيث تمَّ تهيئة الجوامع والمساجد ضمن البروتوكولات الصحية المتبعة للحدِّ من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

ودعا السبيعي الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة المصلين.

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يذكر أنَّ المواعيد الزمنية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بمنطقة تبوك هي: مدينة تبوك:(6:10) ـ محافظة أملج:(6:17) ـ محافظة الوجه (6:14) ـ محافظة تيماء:(6:00)ـ محافظة ضباء:(6:15) ـ محافظة حقل:(6:15) ـ محافظة البدع:(6:16).

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