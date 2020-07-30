أمانة الشرقية تكثف جولاتها الرقابية على المسالخ استعدادًا لعيد الأضحى

كثّفت أمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية الإدارية والصحية والفنية على مسالخ المنطقة؛ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وجاءت هذه الحملات بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما قامت البلديات المرتبطة بالأمانة بدور المراقبة والمتابعة والتهيئة، شملت 9263 منشأة، حيث بلغ عدد المحلات التي تمَّت مراقبتها 8038 محلًا، ومتابعة النظافة في 564 موقعًا، وتهيئة 348 حديقة، ومتابعة مظاهر التشوه البصري لـ 313 موقعًا.

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وأشارت الأمانة إلى أنَّ عدد المراكز والمجمعات التي طبقت الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد» بلغ 483 مركزًا ومجمعًا، منها 220 سوقًا غذائيًا، و 121 مركزًا لبيع الخضار، و 89 مركزًا لبيع اللحوم، و44 منفذًا لبيع أنابيب الغاز.

وأكدت الأمانة، على تطبيق خططها الاحترازية كافة، لتقديم خدماتٍ بكفاءة عالية ترقى لرضا المستفيد وحمايته، وقيامها بأعمالها التطويرية المستجدّة، بما يتناسب مع حاجة المنطقة والمجتمع، داعية المستهلكين بالتقيد بالاحترازات الوقائية والتكاتف يدًا بيد للإبلاغ عن المخالفات التي تتعارض مع البروتوكولات البلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940، ليتم مباشرتها.

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