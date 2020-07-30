بلدية صبيا تواصل إزالة آثار ومخلفات مياه الأمطار

وبين رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية استعدت وبكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية باشرت عدة بلاغات واردة من المواطنين في عدد من المواقع داخل المدينة، أو ما يتبع لها من قرى، خاصة المواقع التي ما زالت غير مخدومة بشبكة تصريف لمياه الأمطار والمدرجة ضمن المشاريع المستقبلية.
وأشار دغريري إلى أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على متابعة العمل في إزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار في الأحياء والقرى حسب الاختصاص.
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