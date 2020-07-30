قبول 9275 طالبا وطالبة في جامعة فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل قبول 9275 طالباً وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي الجديد من أصل 49 ألف متقدماً ومتقدمة، وهو ما يمثل 19% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات للقبول في مختلف كليات الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور محمد الفريدان، اليوم الخميس، أن الجامعة:

• قبلت في الدفعة الأولى 8068 متقدمًا ومتقدمة، أكد منهم القبول 5676.

• قبلت في الدفعة الثانية 8836، وكان مجموع المؤكدين 7026.

• قبلت في الدفعة الثالثة 9275.

• مجمل من تم منحهم فرصا لتأكيد القبول خلال جميع مراحل القبول الثلاث بلغ 26179، بينما بلغ عدد غير المؤكدين 16904.

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وبين أن مجلس الجامعة، اعتمد في قراراته قبول 7420 متقدما ومتقدمة، واستجابة للطلبات الكبيرة التي تم تقديمها للجامعة، والتي تجاوزت 49 ألف طلب، وفي ظل التنافسية اللافتة للمتقدمين والمتقدمات، وجه رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي بناء على تفويضه من مجلس الجامعة بزيادة القبول بنسبة 25%، ليصبح 9275 طالبًا وطالبة، مشيراً إلى أن عدداً من أصحاب النسب الموزونة المرتفعة نسبيا لم يتم قبولهم بداية، بسبب نوعية اختيارهم للرغبات التي قدموها، والتي تمثل الرغبات ذات التنافسية العالية في التقديم.

وكشف أنه تم تحقيق رغبات، وفق التالي:

* 76 % من المقبولين لإحدى الرغبات الثلاث الأولى.

* 33 % للرغبة الأولى، و27 % للرغبة الثانية، و16 % للرغبة الثالثة.