السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.2 يضرب لوس أنجليس دون وقوع أضرار



واشنطن 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالاً بلغت قوته 4.2 درجات، ضرب اليوم على مسافة كيلومترين تقريباً شمالي مقاطعة باكويما في لوس أنجليس، دون وقوع أضرار.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع في الساعة 11:29 بتوقيت جرينتش، مشيرةً إلى أن زلزال آخر تبعه بقوة 3.3 درجات، بعد تسع دقائق من الزلزال الأول.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، شعر السكان في جميع أرجاء لوس أنجليس بالزلزال.

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19:40ت م

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