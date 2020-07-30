السعودية اليوم / لبنان تسجل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

سجّلت لبنان 129 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7112 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1753، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس الى 57.

// انتهى //

19:35ت م

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بيروت 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسسجّلت لبنان 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 118 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و11 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 4331 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7112 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1753، كما سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس الى 57.// انتهى //19:35ت م0172

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