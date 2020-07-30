حج / "سدايا" تتأكد من الجاهزية الرقمية للمشاعر المقدسة وصالات الحجاج في المطارات



عرفات 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

واكبت الهيئة

وعملت "سدايا" على تنفيذ أكثر من ٤٧٠ خدمة صيانة وقائية وفحص وتشغيل أكثر من ٧٠ دائرة اتصال، فيما رفعت سرعة أكثر من ٥٠ دائرة اتصال للمواقع الأمنية، كما قامت بتركيب وتشغيل أكثر من ٦٠ جهازاً في مواقع الفرز التابعة لمراكز الضبط الأمني بمداخل مكة المكرمة وأكثر من ١٤ جهازاً في كل من البهيته والهدا بالطائف، بالإضافة لذلك تم تشغيل دوائر الاتصال المرئي في مكاتب قيادات الحج العليا.

وعززت "سدايا" دور الحلول الذكية نحو تسهيل خدمة حجاج بيت الله بعد أن وفرت أكثر من ٥٢٠ محطة بصمة متكاملة، وكذلك أكثر من ٤٠ حقيبة بصمة متنقلة.

وعمدت "سدايا" لمساعدة القطاعات الأمنية في القيام بدورها نحو أمن الحجيج وسلامتهم، على توفير الأجهزة المتطورة والأنظمة التقنية التي يتم استخدامها ميدانياً، منها أكثر من ٥٠٠ جهاز خاصة بالتحقق من تصاريح الحج، وأكثر من ٢٧٠ جهاز من أجهزة "بنان".

يذكر أن "سدايا" تقدم الدعم لمختلف القطاعات الحكومية من خلال تحليل البيانات الضخمة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ إيماناً بأن البيانات هي السبيل للدقة والإتقان.

// انتهى //

19:28ت م

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عرفات 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسواكبت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بحلولها الذكية وخدماتها الرقمية الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام ١٤٤١هـ، من خلال تجهيز صالات الحجاج في المطارات، إلى جانب تنفيذ العديد من خدمات الصيانة الوقائية وفحص وتشغيل أجهزة ودوائر الاتصالات.وعملت "سدايا" على تنفيذ أكثر من ٤٧٠ خدمة صيانة وقائية وفحص وتشغيل أكثر من ٧٠ دائرة اتصال، فيما رفعت سرعة أكثر من ٥٠ دائرة اتصال للمواقع الأمنية، كما قامت بتركيب وتشغيل أكثر من ٦٠ جهازاً في مواقع الفرز التابعة لمراكز الضبط الأمني بمداخل مكة المكرمة وأكثر من ١٤ جهازاً في كل من البهيته والهدا بالطائف، بالإضافة لذلك تم تشغيل دوائر الاتصال المرئي في مكاتب قيادات الحج العليا.وعززت "سدايا" دور الحلول الذكية نحو تسهيل خدمة حجاج بيت الله بعد أن وفرت أكثر من ٥٢٠ محطة بصمة متكاملة، وكذلك أكثر من ٤٠ حقيبة بصمة متنقلة.وعمدت "سدايا" لمساعدة القطاعات الأمنية في القيام بدورها نحو أمن الحجيج وسلامتهم، على توفير الأجهزة المتطورة والأنظمة التقنية التي يتم استخدامها ميدانياً، منها أكثر من ٥٠٠ جهاز خاصة بالتحقق من تصاريح الحج، وأكثر من ٢٧٠ جهاز من أجهزة "بنان".يذكر أن "سدايا" تقدم الدعم لمختلف القطاعات الحكومية من خلال تحليل البيانات الضخمة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ إيماناً بأن البيانات هي السبيل للدقة والإتقان.// انتهى //19:28ت م0169

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