السعودية اليوم/ سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى



المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة والجميع ينعم بموفور الصحة والعافية ،وللوطن مسيرة متواصلة من النماء والبناء .

//انتهى//

19:25ت م

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