

المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه : "يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ".

// انتهى //

19:24ت م

0167



المدينة المنورة 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال سموه : "يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، سائلًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ".// انتهى //19:24ت م0167

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن سلمان يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.