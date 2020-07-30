السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ جولات رقابية وتفتيشية بمركز القفل



صامطة ٩ ذو الحجة ١٤٤١ الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٠ م واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز القفل التابعة لمحافظة صامطة من جولاتها التفتيشية والرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة شملت ، وذلك ضمن الحملة الرقابة في فترة عيد الأضحى المبارك والحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وسجلت البلدية ٣ مخالفات على عدد من المحلات المخلة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية ، وسجلت ٦ انذارات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية ومدى تطبيقها للاشتراطات الصحية ، والتزام العمالة بالتعليمات الصحية والاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية ، ومتابعة التزامهم ايضا بالشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الامراض.

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19:15ت م

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