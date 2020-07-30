السعودية اليوم / الصحة : تسجيل 1629 حالة مؤكدة لفيروس كورونا و2629 حالة تعافٍ جديدة



الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واس

أعلنت الصحة اليوم عن تسجيل (1629) حالة مؤكدة جديدة لفيروس

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1629) حالات منها 41% إناث، و59% ذكور. فيما بلغ عدد الوفيات (2842) حالة، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة. لافتةً أنه تم إجراء (51961) فحص مخبري جديد ليصل إجمالي عدد الفحوصات (3289692) فحص، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، كما يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏

// انتهى //

19:07ت م

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الرياض 09 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 30 يوليو 2020 م واسأعلنت الصحة اليوم عن تسجيل (1629) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (274219) حالة، من بينها (40179) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2044) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2629) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (231198) حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1629) حالات منها 41% إناث، و59% ذكور. فيما بلغ عدد الوفيات (2842) حالة، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة. لافتةً أنه تم إجراء (51961) فحص مخبري جديد ليصل إجمالي عدد الفحوصات (3289692) فحص، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، كما يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏// انتهى //19:07ت م0160

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