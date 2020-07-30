السعودية | وزارة الصحة : الحالة الصحية لضيوف الرحمن في مشعر عرفة مطمئنة ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم ولله الحمد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 6:54 مساءً, 30 يوليو 2020 م المناطق - واس أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة ولله الحمد ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم بما في ذلك فيروس كورونا .

وأكدت الوزارة أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرة إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية.

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