شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. تضرع ودعاء حجاج بيت الله في عرفات والان نبدء بالتفاصيل

بقلوب مطمئنة وألسنة ذاكرة، وقف حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة ، رافعين أكف الضراعة إلى الله تعالي طلباً للرحمة والمغفرة ، حيث توحدت قلوبهم في مشهد عظيم ملبين لله تعالى.

ونجحت خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر "عرفات" ، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة، وتجهيز جميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنية.