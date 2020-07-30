شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. تضرع ودعاء حجاج بيت الله في عرفات والان نبدء بالتفاصيل
بقلوب مطمئنة وألسنة ذاكرة، وقف حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة ، رافعين أكف الضراعة إلى الله تعالي طلباً للرحمة والمغفرة ، حيث توحدت قلوبهم في مشهد عظيم ملبين لله تعالى.
ونجحت خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر "عرفات" ، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة، وتجهيز جميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنية.
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