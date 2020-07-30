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فيديو.. مدير الأمن العام يعلن نجاح خطة تفويج الحجاج في عرفات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، نجاح خطة تفويج الحجاج في عرفات في اليوم التاسع من ذي القعدة وفق الخطط التنظيمية والأمنية والمرورية المعدة سلفًا.
وأشار الحربي إلى أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية وتم تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات في أفواج وفق الإجراءات الاحترازية.
التوافد على صعيد عرفات
وكان حجاج بيت الله الحرام توافدوا منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.
النفرة إلى مزدلفة
من جهة أخرى ومع غروب شمس يوم عرفة بدأ الحجيج في النفرة إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة حيث تم التفويج وفق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والجهات الرسمية.
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