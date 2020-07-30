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الحالة الصحية للحجيج مطمئنة ولا إصابات بـ كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت وزارة الصحة أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة مطمئنة ولله الحمد ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم بما في ذلك فيروس كورونا .
الحالة الصحية للحجيج
وأكدت الوزارة أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرة إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية.
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