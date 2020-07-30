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شهدت الطائف، اليوم الخميس، انخفاضاً جديداً بتسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 9874 إصابة.
وتم تسجيل 3 وفيات جديدة جراء الفيروس لتصبح حصيلة ضحايا المرض حتى الآن 84 حالة.
وبلغ عدد حالات التعافي في الطائف 8069 حالة، بعد تسجيل 182 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا يزال 1721 مُصاباً بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم من الحالات النشطة.
فيروس كورونا الجديد
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 06:35 PM
182 حالة شفاء ترفع حصيلة المتعافين إلى 8069 شخصًاالطائف تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 9874
شهدت الطائف، اليوم الخميس، انخفاضاً جديداً بتسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي بها إلى 9874 إصابة.
وتم تسجيل 3 وفيات جديدة جراء الفيروس لتصبح حصيلة ضحايا المرض حتى الآن 84 حالة.
وبلغ عدد حالات التعافي في الطائف 8069 حالة، بعد تسجيل 182 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولا يزال 1721 مُصاباً بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم من الحالات النشطة.
، الطائف تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 9874 ،
المصدر : الخليج 365
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