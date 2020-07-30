السعودية | الشؤون الإسلامية تنهي تجهيز (17129) جامعاً ومسجداً بالمملكة لأداء صلاة عيد الأضحى

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز (17129) جامعاً ومسجداً إضافياً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 1441هـ، في مختلف مناطق المملكة، محددة مواعيد إقامة الصلاة في كل منطقة، مع التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن عدد الجوامع والمساجد بمنطقة الرياض بلغ (3607) ، وفي مكة المكرمة (2597)، وفي المدينة المنورة (1231)، وفي المنطقة الشرقية (1387)، وفي عسير (2361)، والقصيم (1156)، وحائل (828)، والباحة (581)، وفي نجران (250)، وجازان (2015)، وتبوك (456)، والجوف (338)، وبالحدود الشمالية (322).

كما تم تحديد موعد إقامة الصلاة في كل من مدينة الرياض عند الساعة (5:36)، وفي العاصمة المقدسة (6:08)، وفي المدينة المنورة (6:04)، وفي مدينة الدمام (5:19)، وفي أبها (6:02)، وفي بريدة (5:44)، وفي حائل (5:51)، وفي الباحة (6:05)، وفي نجران (5:57)، وفي جازان (6:05)، وتبوك (6:10)، وفي سكاكا (5:57)، وفي عرعر (5:45) دقيقة.

وأكدت الوزارة على كافة منسوبي المساجد بتهيئتها وفتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.. سائلة الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.