شكرا لقرائتكم خبر عن 388 جامعاً ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
هيأت إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة الأحساء "388" جامعاً ومسجداً في عدد من القرى والهجر التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.
وأوضح مدير الإدارة عبدالعزيز الكليب، أن إدارة المساجد هيأت وجهزت هذا العدد من الجوامع والمساجد لإقامة صلاة العيد ضمن خطة وضعتها وفقاً للإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة شملت إحضار سجادة خاصة ولبس الكمام والحرص على وجود مسافة كافية بين كُلّ مصلي وآخر وتوزيع مراقبي المساجد.
ودعا الكليب المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل وخارج المساجد والجوامع حفاظاً على سلامة الجميع، مشيراً إلى أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في تمام الساعة 5:25 صباحاً .
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