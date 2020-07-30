شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد .. رصد 37 مخالفة وإغلاق صالون بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

رصدت بلدية وسط الدمام 37 مخالفة وإغلاق مطعم وصالون للحلاقة الرجالية مساء أمس، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المطاعم والمراكز الغذائية في عدد من الأحياء، للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية، والالتزام بالتقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك.

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