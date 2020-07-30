صندوق الاستثمارات السعودي ينسحب من صفقة نيوكاسل

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - مروة نبيل

أعلنت شبكة “سكاي سبورتس”، قبل قليل، عن انسحاب صندوق الاستثمارات السعودي من صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رسميًا.

صفقة نيوكاسل

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات لحسم صندوق الاستثمارات السعودي بصفقة شراء النادي الإنجليزي، وكان قريبًا من إتمامها مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، قبل أن ينسحب اليوم.

وكانت سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي تقود بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يتوقع أن يقدم 80% من قيمة الصفقة، بالإضافة إلى 10% من الشقيقين ديفيد وسايمون روبين، مجموعة تسعى للاستحواذ على النادي.

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انسحاب صندوق الاستثمارات السعودي

وجاء البيان الذي نشرته شبكة “سكاي سبورتس”، قبل قليل: “مع التقدير العميق للجماهير وأهمية النادي، فقد اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على ملكية النادي”.

وأضاف البيان: “نأسف لذلك، حيث كنا متحمسين وملتزمين بالكامل بالاستثمار في مدينة نيوكاسل العظيمة ونعتقد أنه كان بإمكاننا إعادة النادي إلى موقع تاريخه وتقاليده وجدارة مشجعيه”.

وفي ختام البيان: “انتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين مجموعة الاستثمار ومالكي النادي، ولم يكن من الممكن الحفاظ على أطروحة الاستثمار، خاصة مع عدم وضوح الظروف التي سيبدأ فيها الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي سوف تنشأ للمباريات والتدريب والأنشطة الأخرى”.

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