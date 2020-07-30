فيديو.. الحجاج على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

توافد حجاج بيت الله الحرام من 160 جنسية على مشعر عرفات اليوم التاسع من ذي القعدة لأداء الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف بعرفه وسط تقيد تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ،أعلن نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام، إلى مشعر عرفات ، وفق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

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نسك الحاج في مشعر عرفات

وأشار في لقاء مع قناة الإخبارية إلى أن الحجيج وصلوا إلى مسجد نمرة في الوقت المحدد وذلك لأداء صلاتي الظهر والعصر وحضور خطبة عرفة ، مفيدا أنه تم إعداد مخيمات لضيوف الرحمن في مشعر عرفات منذ وقت مبكر، وتم تجهيزها بجميع الخدمات، التي تساعدهم على تأدية نسكهم بسهولة وطمأنية، ووفق الإجراءات الصحية والتباعد المكاني.

وأبان أن حجاج بيت الله الحرام سيمكنون من الوقوف على جبل الرحمة ، ومع غروب شمس هذا اليوم ستتم النفرة – بمشيئة الله تعالى – إلى مشعر مزدلفة على أفواج متفرقة ، وذلك بحسب البروتوكولات الصحية.

تطبيق الإجراءات والبروتوكولات

وأشاد بالجهود التي قدمتها منظومة الجهات الحكومية المدنية والأمنية ذات العلاقة، وفق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية لجميع تفاصيل “رحلة الحاج” في المشاعر المقدسة ، عازيا النجاح المحقق إلى فضل الله ثم إلى الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لضيوف الرحمن.

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