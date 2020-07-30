الولايات المتحدة تدخل رسميًا مرحلة الركود ومستوى إعانات البطالة يرتفع

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عانى الاقتصاد الأمريكي من أكبر تراجع له منذ أربعينيات القرن الماضي، مما أدخل الولايات المتحدة رسميًا في مرحلة الركود، وهو ما يسلط الضوء على الكيفية التي دمر بها الوباء الشركات في جميع أنحاء البلاد وترك الملايين من الأمريكيين عاطلين عن العمل.

وأظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي هوى بنسبة 32.9% في ربع السنة الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947.

وبحسب وكالة بلومبرغ، توضح الأرقام مدى الدمار الاقتصادي الذي نجم عن عمليات الإغلاق التي أمرت بها الحكومة مع أوامر البقاء في المنزل المصممة لإبطاء انتشار الفيروس، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع في الإصابات خفف من وتيرة الانتعاش.

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وتشير هذه الزيادة إلى فشل الولايات المتحدة في احتواء الفيروس بالإضافة إلى توقعات ببطء انتعاش الاقتصاد الأمريكي مقارنة بمناطق أخرى مثل منطقة اليورو.

وكلما طالت مدة الوباء دون لقاح كلما زادت ندوب كوفيد-19 على الاقتصاد الأمريكي والشركات والعمال.

ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة:

وفي السياق نفسه، ارتفع عدد الأمريكيين الذين يتقدمون بطلب للحصول على إعانات البطالة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس أن المطالبات الأولية ارتفعت إلى 1.43 مليون في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو، بزيادة 12000 عن الأسبوع السابق.

ومع مرور خمسة أشهر تقريبًا على وجود الوباء في أمريكا، لم يظهر أي تباطؤ على معدل فقدان الوظائف، لاسيما مع عدم وجود لقاح يمنع هذه القفزة.

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