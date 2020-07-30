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تعرف على ميزة الرسائل ذاتية التدمير على WhatsApp 

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2020-07-30

تعرف على ميزة الرسائل ذاتية التدمير على WhatsApp 

تحديثات جديدة من تطبيق المراسلة الفورية

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يحتوي إصدار نسخة WhatsApp التجريبية على دليل ملامح تحديثين جديدين من تطبيق المراسلة الفورية، وهما كتم المحادثات للأبد والتي تتيح للمستخدم تجاهل الدردشات، وأيضًا الرسائل ذاتية التدمير.

ميزة الرسائل ذاتية التدمير على WhatsApp  (1)

الرسائل ذاتية التدمير:

وتُعد ميزة الرسائل ذاتية التدمير Expiring messages مفيدة لأولئك الذين يرغبون في إرسال محتوى حساس ويخشون أن ينسوا حذفه لاحقًا؛ حيث تسمح بإرسال نصوص تختفي تلقائيًا من نفسها بعد مرور فترة زمنية محددة.

وحاليًا، فإن هذه الفترة محددة سلفًا بمقدار أسبوع، ولا يبدو أن التطبيق سيتيح لمستخدميه إمكانية التحكم في التوقيت المرغوب لحذف الرسائل ذاتيًا، لكنه لا يزال يعمل على تطوير هذه الميزة.

وتُرجح التقارير أن هذه الخاصية ستكون متاحة للمحادثات الفردية والجماعية على حد سواء.

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ميزة الرسائل ذاتية التدمير على WhatsApp  (1)

كتم المحادثات للأبد على WhatsApp:

وكشف موقع WABetaInfo أن واتس آب يعمل على إتاحة القدرة للمستخدم لكتم جهات الاتصال والمجموعات بشكل دائم، وتشير لقطة الشاشة إلى أن خيار دائمًا سيحل بدلًا من خيار عام واحد.

ميزة الرسائل ذاتية التدمير على WhatsApp  (1)

ويُذكر أن WhatsApp يعمل أيضًا على تطوير ميزة مهمة للغاية للعديد من المستخدمين وهي إمكانية العمل على أجهزة متعددة من خلال حساب واحد، ولكن لم يعلن المسؤولون عن جدول زمني لطرح الخاصية رسميًا. 

ميزة الرسائل ذاتية التدمير على WhatsApp  (1)

 

كيفية استخدام حساب WhatsApp على أجهزة متعددة



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