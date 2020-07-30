موعد صلاة العيد في مناطق المملكة

2020-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد موعد صلاة العيد في مناطق ومدن المملكة للعام الهجري 1441.

موعد صلاة العيد

وجاء موعد صلاة عيد الأضحى في كل من مدينة الرياض عند الساعة (5:36)، وفي العاصمة المقدسة (6:08)، وفي المدينة المنورة (6:04)، وفي مدينة الدمام (5:19)، وفي أبها (6:02)، وفي بريدة (5:44)، وفي حائل (5:51)، وفي الباحة (6:05)، وفي نجران (5:57)، وفي جازان (6:05)، وتبوك (6:10)، وفي سكاكا (5:57)، وفي عرعر (5:45) دقيقة.

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موعد فتح وإغلاق المساجد

وأكدت الوزارة على كافة منسوبي المساجد بتهيئتها وفتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

تهيئة المساجد والجوامع

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكملت تجهيز (17129) جامعًا ومسجدًا إضافيًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 1441هـ، في مختلف مناطق المملكة، محددة مواعيد إقامة الصلاة في كل منطقة، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول موعد صلاة العيد أفادت فيه أن عدد الجوامع والمساجد بمنطقة الرياض بلغ (3607)، وفي مكة المكرمة (2597)، وفي المدينة المنورة (1231)، وفي المنطقة الشرقية (1387)، وفي عسير (2361)، والقصيم (1156)، وحائل (828)، والباحة (581)، وفي نجران (250)، وجازان (2015)، وتبوك (456)، والجوف (338)، وبالحدود الشمالية (322).

صلاة العيد في 17129 جامعًا ومسجدًا غدًا

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