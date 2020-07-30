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هدية الحاج .. معقم وكمامات وسجادة صلاة ومظلة
صحة وسلامة الحجيج أولوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تنوعت هدية الحاج هذا العام بحسب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حيث كان شعار الحج الصحي والآمن هو الغالب على كل الفعاليات خلال موسم حج 1441.
هدية الحاج معقمات ومظلة
صحة وسلامة الحجيج أولوية
وجهزت الرئاسة محتويات الهدايا في أكياس مغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال أداء نسكهم.
يأتي ذلك خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله الحرام متعلقات خاصة به.
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