، مبادرة "وطن العطاء" توزع حقائب تعليمية لذوي الإعاقة بشرورة ،

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قدّمت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشرورة حقائب تعليمية لتنمية الإدراك وزيادة التركيز وأدوات التخاطب وتعديل السلوك لذوي اعاقات التوحد والدوان وضمور المخ والإعاقات الذهنية المختلفة وكذلك الكراسي المتحركة للأطفال والكبار من ذوي إعاقة الشلل الرباعي والشلل النصفي والشلل الدماغي والإعاقات الحركية، وذلك ضمن مبادرة "وطن العطاء" برعاية مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران.
وأوضح مدير جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة عبدالله الوادعي أن الجمعية من الجمعيات الحديثة والمتخصصة في رعاية ذوي الإعاقة في شرورة والمراكز والهجر التابعة لها، وأتى تأسيسها بناءً على واقع الاحتياج الكبير لخدمات الرعاية والتأهيل والعلاج لأكثر من 1700 شخص بمختلف الإعاقات مثل التوحد والداون والشلل الدماغي والشلل الرباعي والنصفي والصمم والبكم والمكفوفين وغيرها من الإعاقات المختلفة.
ودعا "الوادعي" الجميع لدعم ومساندة الجمعية في تحقيق آمال وطموح ذوي الإعاقة بشرورة، مقدماً شكره وتقديره لمجلس الجمعيات الأهلية بنجران على مبادرتهم الكريمة تجاه جمعيات المنطقة بشكل عام وجمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة.
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 05:36 PM
تقدم الرعاية والتأهيل والعلاج لأكثر من 1700 شخص
قدّمت جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشرورة حقائب تعليمية لتنمية الإدراك وزيادة التركيز وأدوات التخاطب وتعديل السلوك لذوي اعاقات التوحد والدوان وضمور المخ والإعاقات الذهنية المختلفة وكذلك الكراسي المتحركة للأطفال والكبار من ذوي إعاقة الشلل الرباعي والشلل النصفي والشلل الدماغي والإعاقات الحركية، وذلك ضمن مبادرة "وطن العطاء" برعاية مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة نجران.
وأوضح مدير جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة عبدالله الوادعي أن الجمعية من الجمعيات الحديثة والمتخصصة في رعاية ذوي الإعاقة في شرورة والمراكز والهجر التابعة لها، وأتى تأسيسها بناءً على واقع الاحتياج الكبير لخدمات الرعاية والتأهيل والعلاج لأكثر من 1700 شخص بمختلف الإعاقات مثل التوحد والداون والشلل الدماغي والشلل الرباعي والنصفي والصمم والبكم والمكفوفين وغيرها من الإعاقات المختلفة.
ودعا "الوادعي" الجميع لدعم ومساندة الجمعية في تحقيق آمال وطموح ذوي الإعاقة بشرورة، مقدماً شكره وتقديره لمجلس الجمعيات الأهلية بنجران على مبادرتهم الكريمة تجاه جمعيات المنطقة بشكل عام وجمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بشرورة.
، مبادرة "وطن العطاء" توزع حقائب تعليمية لذوي الإعاقة بشرورة ،
المصدر : الخليج 365
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