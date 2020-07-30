، مركز الملك للإغاثة يوزع 11 طناً من السلال الغذائية للنازحين من صعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع 150 سلة غذائية، تزن 11 طناً و100 كيلو غرام، للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 900 نازح ومتضرر.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

على جانب آخر واصلت عيادات المركز تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس 518 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 147 مريضاً، وراجع عيادة الباطنية 33 مريضاً من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 132 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 31 مريضاً، وراجع 12 مريضاً عيادتي الأسنان.

كما استقبلت العيادة النسوية 71 مريضة وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 18 مريضاً، كما عمل 86 تحليلاً لـ 30 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 45 صورة أشعة لـ 25 مريضاً، كما أعطي 9 مرضى 28 لقاحاً، واستقبلت عيادة التغذية 8 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 360 وصفة طبية.