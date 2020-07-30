شكرا لمتابعة خبر عن حاج : لحمايتنا تم فرض التباعد الاجتماعي في الفندق والمسجد والمخيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أكد حاج على حرص المملكة على سلامة وصحة الحجاج هذا العام في ظل انتشار أكد حاج على حرص المملكة على سلامة وصحة الحجاج هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي. وقال الحاج لقناة " الإخبارية " اليوم الخميس : لحمايتنا تم فرض التباعد الاجتماعي في الفندق والمسجد والمخيم. وأضاف : الحمدلله حتى في السكن هناك تباعد ومسافة بين الحجاج في كل مكان، والفرحة لاتوصف نسأل الله القبول من جميع الحجاج. جاري

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