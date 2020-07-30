فيديو قديم للحجاج على صعيد عرفات خلال موسم حج عام 1938م

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو قديم حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات خلال موسم حج عام 1938م. وثق مقطع فيديو قديم حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات خلال موسم حج عام 1938م. كما ظهر في الفيديو رجال الأمن وهم يرتدون ثياب الإحرام، ويقومون بأداء واجباتهم إزاء الحج.

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