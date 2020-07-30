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شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض كبير في عدد إصابات كورونا بجدة ومكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):سجلت كل من مكة وجدة انخفاضًا كبيرًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الخميس.
وبلغت الإصابات في جدة 34 إصابة جديدة ، وسجلت مكة المكرمة 47 إصابة ، بينما سجلت المدينة 60 ، والرياض 114 .
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الخميس عن تسجيل 1629 إصابة جديدة بكورونا ، ليصل الإجمال حتى الآن إلى 274219 حالة .
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