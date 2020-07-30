صورة تاريخية للملك سعود ينحني لإلباس والده الحذاء بعد غسل الكعبة المشرفة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود "رحمه الله" وهو ينحني لإلباس والده الملك عبدالعزيز "رحمه الله" الحذاء. أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود "رحمه الله" وهو ينحني لإلباس والده الملك عبدالعزيز "رحمه الله" الحذاء. وأوضحت الصورة التي نشرها حساب "الملك سعود"، الملك المؤسس وهو خارجًا من الكعبة المشرفة بعد غسلها في موسم الحج عام 1357هـ الموافق 1938 م.

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