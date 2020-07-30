شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للملك عبدالعزيز والملك سلمان وهو بعمر 3 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو نادر كلمة ألقاها الملك عبدالعزيز⁩ رحمه الله في موسم حج 1939م. وثق مقطع فيديو نادر كلمة ألقاها الملك عبدالعزيز⁩ رحمه الله في موسم حج 1939م. ويعد هذا المقطع التسجيل الوحيد الذى يظهر فيه صوت الملك عبدالعزيز خلال موسم الحج. وظهر في المقطع الملك سلمان⁩ حفظه الله ورعاه وهو في طفولته وعمره حينها 3 سنوات.

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