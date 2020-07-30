شكرا لمتابعة خبر عن 918 مخالفة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس وغرامة قد تصل لـ3 آلاف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بأنها ضبطت 918 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مردفة بأن قيمة الغرامة التي ستقع على المخالفين قد تصل إلى 3آلاف ريال. قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بأنها ضبطت 918 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مردفة بأن قيمة الغرامة التي ستقع على المخالفين قد تصل إلى 3آلاف ريال. وأوضحت الوزارة بأن زيادة الغرامة بحسب زيادة أعداد العمال، وذلك حيال قام صاحب العمل بتشغيل العمال، تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في ظروف الطقس السيئة، خارج الفترات التي تحددها الوزارة.

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