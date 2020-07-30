الصحة: نظافة الطعام وشرب السوائل تُجنب الحجاج الإصابة بالنزلة المعوية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بنزلة معوية أثناء أداء المناسك. وجهت وزارة الصحة، عدة نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بنزلة معوية أثناء أداء المناسك. ونصحت الوزارة، بالحرص على سلامة ونظافة الطعام الذي تأكله، والمحافظة على نظافة اليدين وتجنب استعمال أشياء أخرى، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون والسكريات، وطبخ اللحوم جيدًا، وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة، والإكثار من شرب السوائل كالماء والعصائر.

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