أمانة العاصمة المقدسة‬ تراقب الوجبات الغذائية المجهزة للحجاج

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تواصل الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أعمالها للتأكد من سلامة الوجبات الغذائية المجهزة للحجاج في‫ المشاعر المقدسة. تواصل الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة أعمالها للتأكد من سلامة الوجبات الغذائية المجهزة للحجاج في‫ المشاعر المقدسة. وتقوم الإدارة بسحب عينات من كل الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتحليلها والتأكد من سلامتها من حالات التلف والتسمم الغذائي. كما تحرص الإدارة على التأكد من مدى التزام العاملين في إعداد الوجبات الغذائية بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

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