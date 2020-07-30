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شكرا لمتابعة خبر عن إحالة مستودع مخالف إلى الجهات المعنية في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن ضبط مستودعًا مخالفًا في تبوك يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة منتجات غذائية غير مرخصة.
وأوضحت الهيئة، أنه بلغ اجمالي المنتجات المضبوطة 64000 كجم، مضيفة أنه تم إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
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