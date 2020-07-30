شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم طواف الحائض المرتبطة بالحجوزات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح الدكتور يحيى بن حسين الظلمي، أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم طواف الحائض المرتبطة بالحجوزات.

وذكر، خلال استضافته في قناة الرسالة، أنه يمكن للحائض في هذه الحالة الفدية، مضيفا أنه يمكن للمرأة أن تستعمل قبل الحج الموانع الطبية بشرط ألا يضر ذلك بصحتها

وأكد أن كل واقعة من وقائع الحائض في الحاج تحتاج لفتوى من نقاط الإفتاء الموجودة في الحج، مؤكداً أنه ليس بالأمر الهين أن يعود الحاج وهو مخل بركن من أركان الحج.