شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على حكم استعمال الحاج للعطور الطبيعية وغير الطبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثق مقطع فيديو حكم الشرع حول استعمال الحاج للعطور الطبيعية وغير الطبيعية، حيث كشف الفيديو بأن التطيب متواجد من القديم لكن الروائح والمعقمات يدخل بها روائح أخرى.

وأوضح المقطع بأن الحاج يجب أن يمتنع عن أي روائح غير طبيعية لكن الروائح الطبيعية مثل الليمون والتفاح القرفة وغيرها من هذا القبيل لكن بعض الشامبوهات العطرية تتردد الرؤية الفقهية لكن يفضل للحاج أن يبتعد عنها