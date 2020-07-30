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شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تُسجل 1629 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 1629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات 274,219 حالة منذ بدء الجائحة.
كما أشارت في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة، إلى تسجيل 2629 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 231,198 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 26 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2842.
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل حالات كورونا في المشاعر المقدسة حتى الآن.
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