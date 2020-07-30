شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمريكي يروي قصة إسلامه أثناء وجوده في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سرد الأمريكي صاموئيل ‏شرابشر قصة إسلامه وما شعر به بعد أداء فريضة الحج أثناء عمله في المملكة.

وذكر ‏شرابشر أنه جاء إلى المملكة في 2011 للعمل كمترجم ضمن مشروع لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة ‏الإنجليزية.

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وأضاف أن المشروع كان يشرف عليه الدكتور صافي قصقص، وأنه كان يقرأ كل ليلة القرآن ويدون الأسئلة التى تساوره بشأنها ثم يطرحها على "قصقص".

وأعلن الأمريكي إسلامه في 2012، وأصبح داعية إسلامي، وقام بغيير اسمه إلى "سامي الجداوي"، مضيفا أنه شعر بسعادة وراحة كبيرة عندما أدى فريضة الحج في 2013، مشيداً بالحفاوة التى حظي بها من أهل المملكة.