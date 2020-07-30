شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يحذر من تناول الكبدة النيئة ويكشف أضرار خطيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين من تناول الكبدة النيئة بعد الأضاحي . حذر الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين من تناول الكبدة النيئة بعد الأضاحي . وقال " النمر "في حسابه عبر " تويتر أن الكبدة النيئة تزيد من بعض الطفيليات للإنسان مثلtoxocariasis ، وتسبب الإلتهابات البكتيرية مثل : EHEC . وتابع النمر مشدداً : لاتأكل كبداً نيئة أبداً....ولو أُلِحَّ عليك. ، مرفقاً صورة توضح بعض الطفيليات في الكبد .

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