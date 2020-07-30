شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: الشخص المخالط لمصاب «كورونا» عليه بالحجر المنزلي حتى في حال النتيجة السلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة الصحة بأنه في حالة المخالط للمصاب بوباء "كورونا" يجب أن يلتزم بالحجر المنزلي لـ"14يوم"، وينطبق ذلك على الحالة التي ظهرت نتيجة فحصها سلبية.

وأوضح حساب الوزارة عبر "تويتر" "تعد فترة الحجر المنزلي للمخالط هي ١٤ يومًا، مهما كانت نتيجة الفحص؛ لأن حضانة الفيروس قد لا يظهرها أخذك للعينة".

وجاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن أوضح فيه أنه مخالط لحالة مصابة بكورونا، وأن نتيجة الفحص الخاصة به جاءت «سلبية»، فهل يكمل فترة الحجر المنزلي أم يمارس حياته كالمعتاد؟