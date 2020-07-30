شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اللواء القحطاني يؤكد على مشاركة الطائرات العمودية في الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أكد اللواء محمد القحطاني، قائد منطقة الطائف العسكرية، على مشاركة الطائرات العمودية في الحج لدعم التنقلات الطارئة. أكد اللواء محمد القحطاني، قائد منطقة الطائف العسكرية، على مشاركة الطائرات العمودية في الحج لدعم التنقلات الطارئة. وأضاف خلال اتصال هاتفي عبر قناة "الإخبارية"، أن هناك عناصر مشاركة ومتواجدة كمندوبين في غرف العمليات لنقل أي متطلبات ومباشرة المساعدة المطلوبة. وأشار إلى أن هناك وحدات متخصصة لدعم الدفاع المدني، وكذلك حالات الطقس الطارئة مثل السيول والأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى الاستعداد المتكامل لأي متطلبات صحية.

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