شكرا لمتابعة خبر عن ( أحمر وأبيض وأخضر ) ألوان كسوات الكعبة المشرفة منذ عهد النبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

شهدت الكعبة المشرفة على مدار القرون الماضية، الكثير من الكُسوات التي لم تكن سوداء اللون دائمًا، فقد تبدلت ألوانها مرات عديدة قبل أن تستقر على اللون الحالي.

فالنبي محمد "صلّ الله عليه وسلّم" كسا الكعبة المشرفة بثياب يمانية مخططة بالأحمر والأبيض، بينما تم كسائها في عد أبو بكر وعمر وعثمان "رضي الله عنهم" بالأبيض.

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وقام ابن الزبير في سنة 64هـ، بكسائها بالديباج الأحمر، ثم كًسيت في العصر العباسي مرة بالأبيض ومرة بالأحمر، وتم إعادة كسائها بالديباج الأحمر سنة 456 هـ.

وغيّر الخليفة الناصر سنة 614هـ، لون الكسوة إلى الأخضر، وغيرها مرة أخرى إلى الديباج الأسود واستمر ذلك حتى يومنا الحالي.

وأمس الأربعاء، قام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.