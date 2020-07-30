تصميم بطاقة تهنئة بالعيد باسمك 2020 مجانا، إذ أعلنت وكالة سوا الاخبارية،اليوم الخميس 30 يوليو/ تموز 2020، عن سلسلة من الروابط الجديدة التي توفر إمكانية إنشاء بطاقات المعايدة بالاسم مع حلول يوم عرفة وعيد الاضحى المبارك في السعودية وكل الدول الاسلامية.

وذكرت وكالة أن عملية تصميم بطاقة معايدة باسم عبر الرابط المرفق تستغرق أكثر من دقيقة واحدة، في وقت لا تزال أعمال التطوير جارية من أجل إتاحة الفرصة لوضع صورة مخصصة إلى جانب النص المكتوب والعديد من عبارات التهنئة.

وتتضمن صفحة بطاقات المعايدة الخاصة بجامعة الملك سعود أكثر من 16 تصميما جاهزا يمكن عن طريقها إضافة النص واسم المطلوب وعبارة التهنئة مع كلمات عيد الاضحى المبارك وصورة الكعبة المشرفة أو خاروف أو مجموعة من المصلين.

تصميم بطاقة تهنئة بالعيد باسمك 2020 معايدة عيد الأضحى

وأفادت جامعة الملك سعود بأن هذه الخطوة جاءت في ظل حرص متابعيها من كل الدول العربية والعالم على التميز الابداع وتصميم بطاقات المعايدة بالأسماء، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة لتطوير منصة جديدة للمناسبات اسمية والدينية لكل الجنسيات في مختلف دول العالم.

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وأضافت أن المنصة الكترونية لتصميم البطاقات تتضمن كذلك غير المناسبات الوطنية الإسلامية، الاعياد وبطاقة التخرج والزيارات والمواليد بهدف التسهيل على المتابع في الحصول على الصورة مع شعار أو بدونه بكل سهولة ويسر.

وبعد ساعات، تبدأ الاحتفالات بحلول أول أيام عيد اضحى، إذ يصوم المسلمون حاليا يوم وقفة عرفة بالتزامن مع وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، في موسم الحج الجاري الذي يقام بعدد محدود بسبب وباء كوفيد 19المنشر.

وأوضحت أن تصميم بطاقة تهنئة العيد باسم يعطي رونقا خاصا حين نشرها على مواقع التواصل اجتماعي مع الصور بطريقة وسيل التهاني الذي يستقبله المسلمون في الساعات الراهنة بقدوم عيد الاضحى بعد صيام عرفة.