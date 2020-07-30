وزارة الموارد البشرية تعلن حصيلة مخالفات العمل تحت أشعة الشمس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط 847 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذكرت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، في تقريرها عن الزيارات التفتيشية؛ لتطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، أنها قامت بـ847 زيارة ضبطت خلالها 847 مخالفة.

وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار الوزير، يعرضه لغرامة قدرها 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.

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يُذكر أن الوزارة أصدرت، في وقت سابق، قرارًا بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الساعة الـ3 عصرًا، في الفترة ما بين 15 يونيو و15 سبتمبر، من كل عام ميلادي.

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