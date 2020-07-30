أكدت أن أوضاعهم الصحية مطمئنة..
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يتم تسجيل أي أمراض بين الحجاج، مشيرًا إلى أن الأوضاع الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، وقال المتحدث باسم الوزارة إن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت، في وقت سابق اليوم، وجود متابعة صحية دقيقة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، مشيرة إلى وجود عيادات صحية متطورة في المشاعر المقدسة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بيان طمأنة من وزارة الصحة: لم نسجل أي أمراض بين الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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