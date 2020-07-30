رسميًّا.. الإعلان عن آخر حصيلة لوفيات وإصابات والتعافي من كورونا بالمملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 274219، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 231198، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2842 حالة، فيما تم تسجيل 26 حالة وفاة، و2629 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي أمراض بين الحجاج، مشيرًا إلى أن الأوضاع الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة، وقال المتحدث باسم الوزارة إن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت، في وقت سابق اليوم، وجود متابعة صحية دقيقة لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، مشيرة إلى وجود عيادات صحية متطورة في المشاعر المقدسة.

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