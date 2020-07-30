وزارة الشؤون الإسلامية تعلن توقيتات صلاة عيد الأضحى في عدة مناطق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون المساجد، مواعيد صلاة عيد الأضحى ببعض مدن المملكة، وذكرت الوزارة أن صلاة العيد في مكة المكرمة ستكون في الساعة (6.08) وفي المدينة المنورة (6.04)، وفي الرياض (5.36).

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ستكون في الدمام (5.19) وفي أبها (6.02)، وفي بريدة (5.44)، وفي حائل (5.51)، وفي الباحة (6.05)، وفي نجران (5.57)، وفي جازان (6.05)، وفي تبوك (6.10)، وفي سكاكا (5.57)، وفي عرعر (5.45).

وألقى الشيخ عبدالله المنيع، اليوم، خطبة يوم عرفة، وأوضح خلالها أن هناك توجيهات إلهية للتعامل مع المصائب والمشكلات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها أن الشريعة رغبت فى الاكتساب والإنتاج، ومزاولة الأعمال، وحثت على التجارة، وجعلت الأصل فى البيوع الحلة والجواز، وحرمت الربا والغش وأمرت باحترام الأموال العامة والخاصة والوفاء بالعهود.

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وأضاف الشيخ المنيع، أن الصبر على مصائب الدنيا باب الوصول إلى آخرة لا مصائب فيها، موضحا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر على مصائب الدنيا، مشيرًا إلى أن المصائب تجعل العبد يتذكر النعم والخيرات التى وهبها الله للإنسان.

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