مدة 14 يومًا منذ ظهور الأعراض..
أوضحت وزارة الصحة أن المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا ملزم بإكمال فترة الحجر المنزلي (14 يومًا) حتى لو كانت نتيجة الفحص «سلبية»، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر، أنه «تعد فترة الحجر المنزلي للمخالط هي ١٤ يومًا، مهما كانت نتيجة الفحص؛ لأن حضانة الفيروس قد لا يظهرها أخذك للعينة».
جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن أوضح فيه أنه مخالط لحالة مصابة بكورونا، وأن نتيجة الفحص الخاصة به جاءت «سلبية»، فهل يكمل فترة الحجر المنزلي أم يمارس حياته كالمعتاد؟
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: مخالط مصاب كورونا يلتزم بالحجر المنزلي رغم «سلبية الفحص» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.