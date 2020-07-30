وزارة الصحة: مخالط مصاب كورونا يلتزم بالحجر المنزلي رغم «سلبية الفحص»

أوضحت وزارة الصحة أن المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا ملزم بإكمال فترة الحجر المنزلي (14 يومًا) حتى لو كانت نتيجة الفحص «سلبية»، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر، أنه «تعد فترة الحجر المنزلي للمخالط هي ١٤ يومًا، مهما كانت نتيجة الفحص؛ لأن حضانة الفيروس قد لا يظهرها أخذك للعينة».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن أوضح فيه أنه مخالط لحالة مصابة بكورونا، وأن نتيجة الفحص الخاصة به جاءت «سلبية»، فهل يكمل فترة الحجر المنزلي أم يمارس حياته كالمعتاد؟